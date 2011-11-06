Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 06 ноября 2011
Металлист
06.11.2011, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
76'
М. Девич
8'
Б. Идейе
35'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Динамо К
Желтая карточка
Тайсон
+5
+5
Желтая карточка
Е. Хачериди
+3
Желтая карточка
С. Рыбалка
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Д. Гармаш
ГОЛ! 1:2!
М. Девич
Замена
С. Бланко
️️️️
Фининьо
Замена
Е. Хачериди
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
М. Торсильери
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
К. Вильягра
ГОЛ! 0:2!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Вукоевич
12'
Желтая карточка
Д. Гармаш
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Гармаш
Желтая карточка
А. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
13
Фининьо
ЛВ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
11
Тайсон
АП
7
Хосе Соса
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Бетао
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-2-3-1
81
Дишленкович
19
Пшеничных
18
Гуйе
6
Торсильери
3
Вильягра
19
Торрес
8
Эдмар
13
Фининьо
11
Тайсон
7
Соса
32
Девич
4-1-3-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
44
Алмейда
3
Бетао
5
Вукоевич
7
Шевченко
19
Гармаш
77
Корреа
12
Идейе
88
Алиев
13
Фининьо
29
Бланко
29
Бланко
13
Фининьо
19
Торрес
9
Кристальдо
9
Кристальдо
19
Торрес
88
Алиев
34
Хачериди
34
Хачериди
88
Алиев
19
Гармаш
37
Рыбалка
37
Рыбалка
19
Гармаш
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
92
Дуду
ЛВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
92
Дуду
ЛВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Металлист - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+