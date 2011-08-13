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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Шахтер
Днепр - Шахтер: обзор матча 13 августа 2011
Днепр
13.08.2011, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
81'
Н. Калинич
6'
Л. Адриано
45+1'
Жадсон
59'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Шахтер
Желтая карточка
С. Инкум
Красная карточка
Н. Калинич
ГОЛ! 1:3!
Н. Калинич
Пас отдал
С. Кравченко
Желтая карточка
С. Кравченко
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
Дентиньо
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Н. Калинич
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
С. Кравченко
️️️️
Д. Олейник
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 0:3!
Фернандиньо
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Д. Срна
+1
ГОЛ! 0:2!
Жадсон
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Л. Адриано
Замена
А. Антонов
️️️️
Матеус
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-3-1
27
Лаштувка
5
Мандзюк
23
Стринич
14
Чеберячко
15
Кулаков
18
Боатенг
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
16
Олейник
99
Матеус
4-2-3-1
23
Рыбка
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
16
Олейник
14
Кравченко
14
Кравченко
16
Олейник
18
Боатенг
9
Калинич
9
Калинич
18
Боатенг
99
Матеус
69
Антонов
69
Антонов
99
Матеус
10
Виллиан
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Днепр
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
22
Генрих Мхитарян
ЦП
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Днепр - Шахтер
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Днепр-Арена
Где смотреть матч:
"1+1" (Украина) 21:00 (прямая)
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