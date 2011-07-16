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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 16 июля 2011
Металлург
16.07.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
45+2'
Д. Срна
65'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
Травма
Д. Срна
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Д. Лазич
Замена
Дентиньо
️️️️
Виллиан
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
Соарес
️️️️
В. Димитров
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Р. Фернандеш
Желтая карточка
Д. Коста
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Срна
Желтая карточка
А. Воловик
+1
Желтая карточка
М. Пиццелли
Травма
Д. Голайдо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
84
Денис Голайдо
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Велизар Димитров
ЛВ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
8
Геворг Казарян
ПВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
19
Алексей Гай
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-3-1
13
Бандура
84
Голайдо
44
Чечер
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
10
Фернандеш
10
Лазич
18
Димитров
9
Пиццелли
8
Казарян
19
Иванко
4-3-2-1
23
Рыбка
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
19
Гай
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
10
Лазич
6
Морозюк
6
Морозюк
10
Лазич
18
Димитров
17
Соарес
17
Соарес
18
Димитров
10
Виллиан
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Виллиан
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
5
Фернандиньо
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
10
Дмитрий Воробьев
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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