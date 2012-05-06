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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 06 мая 2012
Манчестер Юнайтед
06.05.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
28'
П. Скоулз
41'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
Замена
А. Тейт
️️️️
С. Колкер
Замена
Рафаэл
️️️️
Р. Фердинанд
Замена
Д. Бербатов
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Дайер
Замена
Т. Клеверли
️️️️
П. Скоулз
Замена
Л. Бриттон
️️️️
М. Говер
ГОЛ! 2:0!
Э. Янг
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
П. Скоулз
Пас отдал
М. Кэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
12
Дэнни Грэм
ЛП
21
Марк Говер
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
6
Смоллинг
15
Янг
4
Джонс
25
Валенсия
16
Кэррик
22
Скоулз
32
Руни
14
Чичарито
4-2-2-1-1
13
Ворм
22
Ранхель
29
Колкер
5
Уилльямс
3
Тэйлор
21
Говер
7
Аллен
12
Дайер
12
Грэм
10
Сигурдссон
7
Синклейр
5
Фердинанд
2
Рафаэл
2
Рафаэл
5
Фердинанд
22
Скоулз
8
Клеверли
8
Клеверли
22
Скоулз
32
Руни
10
Бербатов
10
Бербатов
32
Руни
29
Колкер
5
Тейт
5
Тейт
29
Колкер
21
Говер
7
Бриттон
7
Бриттон
21
Говер
12
Дайер
27
Мур
27
Мур
12
Дайер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
13
Бен Амос
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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