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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Сити - Динамо К
Манчестер Сити - Динамо К: обзор матча 17 марта 2011
Манчестер Сити
17.03.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Динамо К
39'
А. Коларов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Динамо К
Желтая карточка
Я. Туре
+6
+2
Замена
Бетао
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
А. Джонсон
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Шевченко
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Л. Алмейда
Замена
Р. Зозуля
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
К. Тевес
Желтая карточка
М. Нинкович
ГОЛ! 1:0!
А. Коларов
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Юссуф
Красная карточка
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
20
Олег Гусев
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
4
Ричардс
18
Бэрри
34
Де Йонг
42
Туре
21
Сильва
32
Тевес
45
Балотелли
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
44
Алмейда
24
Юссуф
3
Попов
26
Еременко
5
Вукоевич
20
Гусев
36
Нинкович
7
Ярмоленко
7
Шевченко
11
Коларов
20
Милнер
20
Милнер
11
Коларов
18
Бэрри
11
Джонсон
11
Джонсон
18
Бэрри
21
Сильва
10
Джеко
10
Джеко
21
Сильва
7
Ярмоленко
3
Бетао
3
Бетао
7
Ярмоленко
7
Шевченко
19
Гармаш
19
Гармаш
7
Шевченко
36
Нинкович
10
Зозуля
10
Зозуля
36
Нинкович
Остались в запасе
Манчестер Сити
Динамо К
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Манчестер Сити - Динамо К
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:45 (прямая)
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