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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Манчестер Сити
Динамо К - Манчестер Сити: обзор матча 10 марта 2011
Динамо К
10.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
25'
А. Шевченко
77'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Манчестер Сити
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Шевченко
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
Юссуф
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
Пас отдал
А. Милевский
Замена
К. Тевес
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:0!
А. Шевченко
Пас отдал
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
(К)
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Александар Коларов
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
1
Шовковский
3
Попов
24
Юссуф
34
Хачериди
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
5
Вукоевич
26
Еременко
20
Гусев
7
Шевченко
0
Милевский
4-3-1-2
1
Харт
4
Ричардс
15
Лескотт
4
Компани
5
Сабалета
18
Бэрри
42
Туре
11
Коларов
21
Сильва
10
Джеко
45
Балотелли
7
Шевченко
36
Нинкович
36
Нинкович
7
Шевченко
11
Коларов
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Коларов
45
Балотелли
32
Тевес
32
Тевес
45
Балотелли
Остались в запасе
Динамо К
Манчестер Сити
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Динамо К - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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