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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Кубань (ЛФЛ) - Анжи: обзор матча 18 сентября 2011
Кубань (ЛФЛ)
18.09.2011, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
16'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Замена
М. Комков
️️️️
М. Нэ
Замена
Жусилей
️️️️
Р. Карлос
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
И. Лоло
Травма
Ю. Жирков
Замена
Ф. Кубик
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
Ж. Карлос
ГОЛ! 1:0!
Г. Букур
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ПЗ
5
Игор Лоло
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
11
Георге Букур
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
30
Жоао Карлос
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
3
Роберто Карлос
ЦП
88
Алексей Иванов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
9
Диего Тарделли
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-5-2
31
Беленов
15
Жавнерчик
26
Зелао
5
Армаш
5
Лоло
16
Нэ
55
Кулик
8
Тлисов
40
Варга
90
Траоре
11
Букур
4-5-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
30
Карлос
11
Буссуфа
10
Ахмедов
3
Карлос
88
Иванов
18
Жирков
9
Это'О
11
Букур
7
Кубик
7
Кубик
11
Букур
16
Нэ
10
Комков
10
Комков
16
Нэ
3
Карлос
8
Жусилей
8
Жусилей
3
Карлос
88
Иванов
89
Прудников
89
Прудников
88
Иванов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:30 (прямая)
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