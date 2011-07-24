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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 24 июля 2011
Ростов
24.07.2011, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
11'
И. Семшов
76'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
+2
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Воронин
Желтая карточка
А. Хагуш
+1
Вторая желтая
Т. Калачев
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Адамов
ГОЛ! 0:2!
И. Семшов
Пас отдал
А. Воронин
Травма
А. Шунин
Замена
А. Ропотан
️️️️
К. Кураньи
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Сапета
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Воронин
Замена
О. Иванов
️️️️
Ч. Янков
+1
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
Т. Калачев
Травма
Э. Чеснаускис
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
15
Иван Живанович
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Максим Григорьев
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-5-1
1
Коченков
15
Живанович
19
Салата
4
Окоронкво
14
Хагуш
88
Чеснаускис
10
Григорьев
16
Янков
8
Гацкан
2
Калачев
21
Адамов
4-4-1-1
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
19
Самедов
20
Семшов
41
Сапета
5
Каряка
0
Воронин
22
Кураньи
16
Янков
19
Иванов
19
Иванов
16
Янков
88
Чеснаускис
19
Блатняк
19
Блатняк
88
Чеснаускис
21
Адамов
10
Кириченко
10
Кириченко
21
Адамов
41
Сапета
4
Юсупов
4
Юсупов
41
Сапета
22
Кураньи
19
Ропотан
19
Ропотан
22
Кураньи
0
Воронин
90
Смолов
90
Смолов
0
Воронин
Остались в запасе
Ростов
Динамо
96
Никита Васильев
ПП
12
Артем Орсаев
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Сергей Балахнин
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
12
Артем Орсаев
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Ростов - Динамо
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Делегат:
Сергей Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:40 (прямая) "Россия 2" 19:55 (прямая)
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