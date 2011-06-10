Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак-Нальчик
Анжи - Спартак-Нальчик: обзор матча 10 июня 2011
Анжи
10.06.2011, пятница, 17:45
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
20'
Р. Карлос
61'
Я. Голенда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак-Нальчик
Замена
Б. Кебе
️️️️
О. Ахмедов
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
Желтая карточка
Я. Голенда
Желтая карточка
Д. Сирадзе
Замена
К. Берхамов
️️️️
Д. Гриднев
ГОЛ! 2:0!
Я. Голенда
Пас отдал
Р. Карлос
Замена
И. Портнягин
️️️️
Б. Милич
ГОЛ! 1:0!
Р. Карлос
20'
Замена
М. Гаджиев
️️️️
Д. Тарделли
10'
Травма
Д. Тарделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Диего Тарделли
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Давид Сирадзе
ЛП
14
Аднан Захирович
ОП
56
Даниил Гриднев
ОП
11
Роман Концедалов
(К)
ЦП
31
Леандро
ПП
21
Богдан Милич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
5
Сергей Пилипчук
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-1-4-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
4
Ангбва
3
Карлос
9
Тарделли
10
Ахмедов
11
Буссуфа
13
Лахиялов
16
Голенда
4-2-3-1
1
Помазан
27
Лебедев
91
Куликов
26
Луканченков
71
Багаев
14
Захирович
56
Гриднев
31
Леандро
11
Концедалов
8
Сирадзе
21
Милич
9
Тарделли
91
Гаджиев
91
Гаджиев
9
Тарделли
10
Ахмедов
5
Кебе
5
Кебе
10
Ахмедов
56
Гриднев
7
Берхамов
7
Берхамов
56
Гриднев
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
21
Милич
97
Портнягин
97
Портнягин
21
Милич
Остались в запасе
Анжи
Спартак-Нальчик
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
5
Сергей Пилипчук
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
5
Сергей Пилипчук
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Анжи - Спартак-Нальчик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:30 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Спартак-Нальчик
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+