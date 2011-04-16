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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: обзор матча 16 апреля 2011
Кубань (ЛФЛ)
16.04.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
9'
Л. Траоре
35'
Зелао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Замена
М. Уренья
️️️️
Л. Траоре
+3
Замена
Г. Букур
️️️️
Д. Варга
Желтая карточка
М. Григорьев
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Д. Кириченко
️️️️
А. Буссаиди
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
А. Хохлов
Замена
М. Григорьев
️️️️
Д. Блатняк
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Буссаиди
Желтая карточка
А. Козлов
ГОЛ! 2:0!
Зелао
Пас отдал
В. Кулик
Желтая карточка
Ч. Янков
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Тлисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
6
Давид Цораев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
19
Драган Блатняк
АП
20
Анис Буссаиди
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Ростов
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-4-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
26
Зелао
5
Армаш
34
Козлов
8
Тлисов
6
Цораев
78
Максимов
55
Кулик
40
Варга
90
Траоре
4-4-1-1
22
Радич
14
Хагуш
4
Окоронкво
19
Салата
5
Хохлов
20
Буссаиди
16
Янков
19
Иванов
2
Калачев
19
Блатняк
21
Адамов
40
Варга
11
Букур
11
Букур
40
Варга
78
Максимов
10
Фидлер
10
Фидлер
78
Максимов
90
Траоре
11
Уренья
11
Уренья
90
Траоре
2
Калачев
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
2
Калачев
19
Блатняк
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Блатняк
20
Буссаиди
10
Кириченко
10
Кириченко
20
Буссаиди
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ростов
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ростов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
В. Волков (оба - Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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