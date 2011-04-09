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Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 09 апреля 2011
Динамо
09.04.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
85'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Семшов
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Тлисов
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
К. Кураньи
Желтая карточка
А. Сквернюк
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
А. Сквернюк
️️️️
А. Фидлер
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Каряка
Замена
М. Уренья
️️️️
С. Давыдов
Желтая карточка
С. Давыдов
Травма
С. Давыдов
Замена
А. Воронин
️️️️
З. Мисимович
Желтая карточка
И. Семшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
32
Марко Ломич
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
40
Дачиан Варга
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
8
Артур Тлисов
ЦП
6
Давид Цораев
ЦП
10
Артем Фидлер
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
4-1-4-1
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
26
Уилкшир
19
Ропотан
5
Каряка
20
Семшов
8
Мисимович
19
Самедов
22
Кураньи
4-1-4-1
98
Будаков
34
Козлов
5
Армаш
26
Зелао
15
Жавнерчик
55
Кулик
10
Фидлер
8
Тлисов
6
Цораев
40
Варга
10
Давыдов
20
Семшов
41
Сапета
41
Сапета
20
Семшов
8
Мисимович
0
Воронин
0
Воронин
8
Мисимович
5
Каряка
90
Смолов
90
Смолов
5
Каряка
8
Тлисов
11
Букур
11
Букур
8
Тлисов
10
Фидлер
23
Сквернюк
23
Сквернюк
10
Фидлер
10
Давыдов
11
Уренья
11
Уренья
10
Давыдов
Остались в запасе
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
78
Илья Максимов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Н. Богач (Люберцы)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) "Россия 2" 18:25 (прямая)
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