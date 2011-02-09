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Расписание матчей
Аргентина - Португалия
Аргентина - Португалия: обзор матча 09 февраля 2011
Аргентина
09.02.2011, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Португалия
14'
А. Ди Мария
90'
Л. Месси (П)
21'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина - Португалия
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
Замена
П. Машаду
️️️️
К. Мартинш
Замена
Х. Мануэль Мартинес
️️️️
Э. Лавесси
Желтая карточка
М. Велозу
Замена
Л. Билья
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
Х. Пасторе
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Э. Банега
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Х. Дзанетти
Замена
Данни
️️️️
Нани
Замена
Р. Куарежма
️️️️
К. Роналду
Замена
Э. Поштига
️️️️
У. Алмейда
Замена
Р. Патрисиу
️️️️
Эдуарду
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
У. Алмейда
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Месси
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Габриэль Милито
ЦЗ
8
Хавьер Дзанетти
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
РФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
14
Роланду
ПЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Кристиан Чавес
ЛП
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Хосе Соса
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Хуан Мануэль Мартинес
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Уго Вентура
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Жозе Босингва
ПЗ
10
Данни
ЛП
4
Мигель Велозу
ЦП
0
Паулу Машаду
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-3-2-1
9
Ромеро
16
Рохо
4
Бурдиссо
6
Милито
8
Дзанетти
7
Банега
5
Камбьяссо
14
Маскерано
10
Месси
11
Ди Мария
22
Лавесси
4-3-1-2
22
Эдуарду
14
Роланду
0
Перейра
2
Алвеш
0
Коэнтрау
0
Мейрелеш
20
Мартинш
8
Моутинью
17
Нани
9
Алмейда
7
Роналду
22
Лавесси
11
Мартинес
11
Мартинес
22
Лавесси
8
Дзанетти
4
Сабалета
4
Сабалета
8
Дзанетти
7
Банега
5
Гаго
5
Гаго
7
Банега
5
Камбьяссо
5
Билья
5
Билья
5
Камбьяссо
11
Ди Мария
21
Пасторе
21
Пасторе
11
Ди Мария
22
Эдуарду
1
Патрисиу
1
Патрисиу
22
Эдуарду
17
Нани
10
Данни
10
Данни
17
Нани
0
Мейрелеш
4
Велозу
4
Велозу
0
Мейрелеш
20
Мартинш
0
Машаду
0
Машаду
20
Мартинш
9
Алмейда
23
Поштига
23
Поштига
9
Алмейда
7
Роналду
20
Куарежма
20
Куарежма
7
Роналду
Остались в запасе
Аргентина
Португалия
23
Мариано Андухар
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Кристиан Чавес
ЛП
20
Николас Гайтан
ЦП
8
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Серхио Батиста
22
Уго Вентура
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Жозе Босингва
ПЗ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Кристиан Чавес
ЛП
20
Николас Гайтан
ЦП
8
Хосе Соса
ЦП
Остались в запасе
22
Уго Вентура
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Жозе Босингва
ПЗ
Главный тренер
Серхио Батиста
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Аргентина - Португалия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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1 : 0
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Португалия
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Норвегия
1 : 2
27.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
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