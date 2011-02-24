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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Металлист
Байер - Металлист: обзор матча 24 февраля 2011
Байер
24.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Металлист
48'
С. Рольфес
68'
М. Баллак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Металлист
Желтая карточка
С. Бланко
Замена
А. Воробей
️️️️
К. Хавьер
ГОЛ! 2:0!
М. Баллак
Пас отдал
Д. Да Коста
Замена
К. Кампль
️️️️
С. Рольфес
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Р. Аугусто
Замена
С. Валяев
️️️️
Тайсон
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 1:0!
С. Рольфес
Пас отдал
Р. Аугусто
Замена
А. Видаль
️️️️
Л. Бендер
Желтая карточка
О. Шелаев
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Николай Йоргенсен
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
6
Симон Рольфес
(К)
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
84
Александр Романчук
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
3-2-3-1-1
15
Адлер
21
Вида
2
Фридрих
5
Швааб
8
Кастро
8
Бендер
14
Йоргенсен
13
Баллак
7
Аугусто
6
Рольфес
11
Кисслинг
4-1-2-1-2
81
Дишленкович
84
Романчук
26
Обрадович
18
Гуйе
13
Фининьо
5
Шелаев
10
Хавьер
29
Бланко
16
Олейник
11
Тайсон
32
Девич
7
Аугусто
21
Да Коста
21
Да Коста
7
Аугусто
8
Бендер
23
Видаль
23
Видаль
8
Бендер
6
Рольфес
44
Кампль
44
Кампль
6
Рольфес
11
Тайсон
78
Валяев
78
Валяев
11
Тайсон
32
Девич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
32
Девич
10
Хавьер
9
Воробей
9
Воробей
10
Хавьер
Остались в запасе
Байер
Металлист
33
Томаш Бобель
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Максим Старцев
ВР
8
Эдмар
ЦП
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
8
Эдмар
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Байер - Металлист
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Бай-Арена
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