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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Байер
Металлист - Байер: обзор матча 17 февраля 2011
Металлист
17.02.2011, четверг, 19:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Байер
22'
Э. Дердийок
72'
Г. Кастро
89'
С. Сэм
90+1'
С. Сэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Байер
+1
ГОЛ! 0:4!
С. Сэм
Пас отдал
Л. Бендер
ГОЛ! 0:3!
С. Сэм
Пас отдал
С. Рольфес
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
Замена
С. Рольфес
️️️️
Р. Аугусто
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Пас отдал
Р. Аугусто
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Тайсон
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Балич
Желтая карточка
С. Сэм
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
М. Обрадович
ГОЛ! 0:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
Х. Балич
Замена
А. Березовчук
️️️️
С. Пшеничных
14'
Травма
С. Пшеничных
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
19
Сергей Пшеничных
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Клейтон Хавьер
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Тайсон
АП
29
Себастьян Бланко
ПП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЛП
23
Артуро Видаль
ОП
7
Ренато Аугусто
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-3-2-1
81
Дишленкович
13
Фининьо
26
Обрадович
19
Пшеничных
3
Вильягра
10
Хавьер
78
Валяев
29
Бланко
16
Олейник
11
Тайсон
9
Кристальдо
3-3-3-1
15
Адлер
21
Вида
7
Райнарц
2
Фридрих
8
Бендер
23
Видаль
3
Кадлец
33
Сэм
7
Аугусто
5
Балич
9
Дердийок
19
Пшеничных
4
Березовчук
4
Березовчук
19
Пшеничных
9
Кристальдо
7
Лысенко
7
Лысенко
9
Кристальдо
7
Аугусто
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Аугусто
5
Балич
8
Кастро
8
Кастро
5
Балич
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
Остались в запасе
Металлист
Байер
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Металлист - Байер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Авангард
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:45 (прямая)
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