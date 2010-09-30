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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - АЕК
Зенит - АЕК: обзор матча 30 сентября 2010
Зенит
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
4 : 2
Завершен
АЕК
1'
Т. Губочан
13'
Б. Алвеш
42'
Д. Лазович (П)
58'
Д. Лазович
37'
Н. Либеропулос
82'
П. Кафес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - АЕК
ГОЛ с пенальти! 4:2!
П. Кафес
Замена
И. Бланко
️️️️
Н. Скокко
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Быстров
Замена
А. Розина
️️️️
Данни
Замена
Р. Широков
️️️️
И. Денисов
Замена
П. Буба Диоп
️️️️
Р. Джеббур
ГОЛ! 4:1!
Д. Лазович
Пас отдал
А. Лукович
Замена
С. Яхич
️️️️
Н. Либеропулос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Лазович
ГОЛ! 2:1!
Н. Либеропулос
Пас отдал
Р. Джеббур
ГОЛ! 2:0!
Б. Алвеш
Пас отдал
Д. Лазович
13'
ГОЛ! 1:0!
Т. Губочан
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
15
Кристиан Назути
ЦЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
2
Христос Пацацоглу
ПЗ
19
Рафик Джеббур
ЛВ
13
Саввас Генцоглу
ОП
1
Пантелис Кафес
(К)
ОП
14
Григориос Макос
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
АЕК
23
Диего Саха
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
16
Анестис Арьириу
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Малафеев
3
Лукович
22
Алвеш
4
Крижанац
15
Губочан
27
Денисов
18
Зырянов
27
Лазович
10
Данни
34
Быстров
11
Бухаров
4-2-1-2-1
99
Арабацис
2
Пацацоглу
15
Назути
5
Деллас
33
Лагос
13
Генцоглу
1
Кафес
14
Макос
30
Скокко
19
Джеббур
33
Либеропулос
27
Денисов
15
Широков
15
Широков
27
Денисов
10
Данни
27
Розина
27
Розина
10
Данни
34
Быстров
99
Канунников
99
Канунников
34
Быстров
33
Либеропулос
4
Яхич
4
Яхич
33
Либеропулос
19
Джеббур
16
Диоп
16
Диоп
19
Джеббур
30
Скокко
18
Бланко
18
Бланко
30
Скокко
Остались в запасе
Зенит
АЕК
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
16
Анестис Арьириу
ЦП
23
Диего Саха
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
21
Нэтан Бернс
ПП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
16
Анестис Арьириу
ЦП
23
Диего Саха
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
21
Нэтан Бернс
ПП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зенит - АЕК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Помощники судьи:
Милован Ристич
Игор Радойчич (оба - Сербия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:45 (прямая)
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