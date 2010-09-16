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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дебрецен - Металлист
Дебрецен - Металлист: обзор матча 16 сентября 2010
Дебрецен
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
0 : 5
Завершен
Металлист
24'
Эдмар
34'
К. Хавьер
74'
Эдмар
77'
Фининьо
89'
С. Валяев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дебрецен - Металлист
ГОЛ! 0:5!
С. Валяев
Замена
В. Бордиян
️️️️
П. Гуйе
Замена
С. Кайта
️️️️
Тайсон
ГОЛ! 0:4!
Фининьо
ГОЛ! 0:3!
Эдмар
Желтая карточка
З. Наги
Замена
Л. Резеш
️️️️
П. Сакай
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Воробей
Замена
Л. Рамос
️️️️
З. Кишш
Замена
А. Кулибали
️️️️
Я. Мбенгоно
+1
Желтая карточка
Фининьо
Красная карточка
П. Кабат
Желтая карточка
К. Вильягра
ГОЛ! 0:2!
К. Хавьер
Пас отдал
А. Воробей
ГОЛ! 0:1!
Эдмар
Пас отдал
Тайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
16
Адам Комлоши
ЦЗ
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
11
Петер Кабат
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
10
Клейтон Хавьер
ПАЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
13
Фининьо
ЛФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
11
Тайсон
РФ
Дебрецен
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
15
Ласло Резеш
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
0
Балаж Фаркаш
ЦФ
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
2
Сани Кайта
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-4-2
31
Малинаускас
86
Лацко
16
Комлоши
24
Миядиноски
28
Наги
77
Цвиткович
33
Варга
30
Кишш
55
Сакай
11
Кабат
20
Мбенгоно
4-1-2-3
81
Дишленкович
3
Вильягра
26
Обрадович
18
Гуйе
19
Пшеничных
10
Хавьер
78
Валяев
8
Эдмар
11
Тайсон
9
Воробей
13
Фининьо
55
Сакай
15
Резеш
15
Резеш
55
Сакай
30
Кишш
12
Рамос
12
Рамос
30
Кишш
20
Мбенгоно
9
Кулибали
9
Кулибали
20
Мбенгоно
18
Гуйе
37
Бордиян
37
Бордиян
18
Гуйе
11
Тайсон
2
Кайта
2
Кайта
11
Тайсон
9
Воробей
16
Олейник
16
Олейник
9
Воробей
Остались в запасе
Дебрецен
Металлист
0
Балаж Фаркаш
ЦФ
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
Главный тренер
Ондраш Херцег
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
0
Балаж Фаркаш
ЦФ
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Дебрецен - Металлист
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
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3 : 1
08.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Олаха Габора
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