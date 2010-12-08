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ЧФР Клуж - Рома
ЧФР Клуж - Рома: обзор матча 08 декабря 2010
ЧФР Клуж
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рома
88'
Л. Траоре
21'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Рома
Желтая карточка
Л. Траоре
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
Пас отдал
Х. Кулио
Замена
Р. Бастос
️️️️
Р. Де Дзерби
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Кассетти
Замена
С. Бьеланович
️️️️
Эдимар
Замена
Л. Греко
️️️️
Ж. Менез
Замена
Л. Велозу
️️️️
Э. Дика
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Желтая карточка
Х. Кулио
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
19
Эммануэль Коне
ЦП
8
Доминик Кивуву
ЦП
7
Эмиль Дика
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
10
Роберто Де Дзерби
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
88
Иоан Хора
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
4-4-2
33
Станчу
4
Панин
24
Рада
12
Каду
16
Эдимар
19
Коне
7
Дика
19
Кулио
8
Кивуву
10
Де Дзерби
90
Траоре
4-3-3
12
Сержио
27
Кассетти
5
Мексес
8
Бурдиссо
7
Кастеллини
16
Де Росси
4
Бриги
30
Симплисио
22
Боррьелло
7
Менез
10
Тотти
7
Дика
30
Велозу
30
Велозу
7
Дика
10
Де Дзерби
16
Бастос
16
Бастос
10
Де Дзерби
16
Эдимар
19
Бьеланович
19
Бьеланович
16
Эдимар
27
Кассетти
12
Сисиньо
12
Сисиньо
27
Кассетти
7
Менез
19
Греко
19
Греко
7
Менез
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Рома
80
Тони
ЦЗ
98
Нуну Кларо
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
Главный тренер
Сорин Кырцу
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
80
Тони
ЦЗ
98
Нуну Кларо
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча ЧФР Клуж - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
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ЧФР Клуж
0 : 0
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УТА Арад
1 : 0
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0 : 0
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Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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