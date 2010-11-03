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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Реал
Милан - Реал: обзор матча 03 ноября 2010
Милан
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 2
Завершен
Реал
66'
Ф. Индзаги
75'
Ф. Индзаги
44'
Г. Игуаин
90+3'
П. Леон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Реал
+4
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
М. Озил
+3
ГОЛ! 2:2!
П. Леон
Пас отдал
К. Бензема
+1
Желтая карточка
Р. Карвалью
Травма
А. Пирло
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
П. Леон
️️️️
Пепе
ГОЛ! 2:1!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Д. Гаттузо
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Амброзини
️️️️
Пато
Желтая карточка
Д. Гаттузо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Индзаги
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Роналдиньо
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
И. Абате
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Пато
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
20
Абате
21
Пирло
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
27
Боатенг
12
Пато
11
Ибрагимович
4-2-2-2
12
Касильяс
93
Рамос
6
Карвалью
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
12
Пато
90
Амброзини
90
Амброзини
12
Пато
8
Гаттузо
10
Зеедорф
10
Зеедорф
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
9
Индзаги
9
Индзаги
49
Роналдиньо
10
Озил
39
Альбиоль
39
Альбиоль
10
Озил
3
Пепе
14
Леон
14
Леон
3
Пепе
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Милан
Реал
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Милан - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд
Джейк Коллин (Оба - Англия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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