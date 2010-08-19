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Лига Европы 2026/2027
Лозанна-Спорт - Локомотив
Лозанна-Спорт - Локомотив: обзор матча 19 августа 2010
Лозанна-Спорт
19.08.2010, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Локомотив
28'
Ю. Траоре
66'
Д. Сычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Локомотив
Замена
Д. Кылынч
️️️️
Н. Марацци
Замена
Д. Стадельманн
️️️️
А. Карруп
Замена
Ж. Ру
️️️️
Силвио
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:1!
Д. Сычев
Пас отдал
Д. Траоре
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Д. Глушаков
Замена
Д. Траоре
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Д. Тарасов
ГОЛ! 1:0!
Ю. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
24
Жером Соннера
ЛЗ
14
Себастьен Меоли
ЦЗ
5
Баптисте Бунтшу
ЦЗ
20
Ридж Мунси
ПЗ
13
Мишель Аванцини
ЛП
17
Фабио Селестини
(К)
ЦП
19
Абдул Карруп
ЦП
27
Юссуф Траоре
АП
20
Николя Марацци
ПП
8
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
3
Дэди Майила
ЦП
2
Дилан Стадельманн
ЦП
21
Давид Кылынч
ЦП
22
Башким Сукай
ЦФ
9
Жослен Ру
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-4-1-1
32
Фавр
24
Соннера
14
Меоли
5
Бунтшу
20
Мунси
13
Аванцини
17
Селестини
19
Карруп
20
Марацци
27
Траоре
8
Силвио
4-1-3-2
1
Гилерме
49
Шишкин
2
Родолфо
90
Бурлак
55
Янбаев
23
Тарасов
88
Алиев
88
Глушаков
6
Торбинский
11
Майкон
0
Сычев
19
Карруп
2
Стадельманн
2
Стадельманн
19
Карруп
20
Марацци
21
Кылынч
21
Кылынч
20
Марацци
8
Силвио
9
Ру
9
Ру
8
Силвио
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
88
Глушаков
10
Лоськов
10
Лоськов
88
Глушаков
11
Майкон
15
Траоре
15
Траоре
11
Майкон
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Локомотив
3
Дэди Майила
ЦП
22
Башким Сукай
ЦФ
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Руэда
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Остались в запасе
3
Дэди Майила
ЦП
22
Башким Сукай
ЦФ
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Лозанна-Спорт - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Помощники судьи:
Витаутас Шимкус
Дарюс Микловас (оба - Литва)
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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