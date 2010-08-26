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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Лозанна-Спорт
Локомотив - Лозанна-Спорт: обзор матча 26 августа 2010
Локомотив
26.08.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Лозанна-Спорт
85'
А. Алиев
17'
Силвио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Лозанна-Спорт
Пенальти не реализован!
Майкон
ГОЛ!
Ф. Селестини
3:4
Пенальти не реализован!
Р. Шишкин
Пенальти не реализован!
Г. Кац
ГОЛ!
Д. Лоськов
3:3
ГОЛ!
Р. Този
2:3
ГОЛ!
Д. Сычев
2:2
ГОЛ!
А. Карруп
1:2
ГОЛ!
А. Алиев
1:1
ГОЛ!
Силвио
0:1
+1
Замена
М. Кастежон
️️️️
Э. Фавр
ГОЛ! 1:1!
А. Алиев
Желтая карточка
Д. Сычев
Замена
Д. Кылынч
️️️️
М. Аванцини
Замена
Майкон
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
М. Аванцини
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Родолфо
Замена
Р. Този
️️️️
Р. Мунси
Замена
Д. Тарасов
️️️️
М. Асатиани
17'
ГОЛ! 0:1!
Силвио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Малхаз Асатиани
ОП
88
Александр Алиев
АП
9
Алан Гатагов
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
24
Жером Соннера
ЛЗ
14
Себастьен Меоли
ЦЗ
6
Гийом Кац
ЦЗ
27
Юссуф Траоре
ПЗ
13
Мишель Аванцини
ЛП
19
Абдул Карруп
ЦП
17
Фабио Селестини
(К)
ЦП
20
Николя Марацци
ПП
20
Ридж Мунси
ЦФ
8
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
5
Баптисте Бунтшу
ЦЗ
16
Николас Гетаз
ЦЗ
2
Дилан Стадельманн
ЦП
21
Давид Кылынч
ЦП
9
Жослен Ру
ЦФ
30
Родриго Този
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гилерме
55
Янбаев
2
Родолфо
25
Баша
49
Шишкин
30
Асатиани
6
Торбинский
9
Гатагов
88
Алиев
0
Сычев
15
Траоре
4-4-2
32
Фавр
27
Траоре
14
Меоли
6
Кац
24
Соннера
20
Марацци
19
Карруп
17
Селестини
13
Аванцини
8
Силвио
20
Мунси
30
Асатиани
23
Тарасов
23
Тарасов
30
Асатиани
2
Родолфо
10
Лоськов
10
Лоськов
2
Родолфо
6
Торбинский
11
Майкон
11
Майкон
6
Торбинский
13
Аванцини
21
Кылынч
21
Кылынч
13
Аванцини
32
Фавр
18
Кастежон
18
Кастежон
32
Фавр
20
Мунси
30
Този
30
Този
20
Мунси
Остались в запасе
Локомотив
Лозанна-Спорт
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
2
Дилан Стадельманн
ЦП
5
Баптисте Бунтшу
ЦЗ
16
Николас Гетаз
ЦЗ
9
Жослен Ру
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
2
Дилан Стадельманн
ЦП
5
Баптисте Бунтшу
ЦЗ
16
Николас Гетаз
ЦЗ
9
Жослен Ру
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Локомотив - Лозанна-Спорт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Помощники судьи:
Марьян Кировски
Игор Сирилов (оба - Македония)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 19:25 (прямая)
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