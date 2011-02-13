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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 13 февраля 2011
Кальяри
13.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
18'
Д. Конти
29'
М. Канини
43'
Нене
71'
Нене
84'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
ГОЛ! 4:1!
С. Теро
Пас отдал
К. Констан
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Нене
Замена
Н. Фрей
️️️️
А. Мантовани
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 4:0!
Нене
Замена
С. Миссироли
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
Д. Сардо
Замена
С. Теро
️️️️
Б. Йокич
Замена
Р. Гуана
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 3:0!
Нене
Пас отдал
А. Коссу
ГОЛ! 2:0!
М. Канини
ГОЛ! 1:0!
Д. Конти
Пас отдал
Ф. Писано
18'
11'
Желтая карточка
Д. Манделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
99
Аквафреска
3-2-1-1-2
70
Соррентино
5
Йокич
5
Манделли
12
Цесар
20
Сардо
17
Мантовани
30
Ригони
56
Пульцетти
31
Пеллисьер
9
Москарделли
10
Лаццари
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Лаццари
7
Нене
26
Рагацу
26
Рагацу
7
Нене
17
Мантовани
21
Фрей
21
Фрей
17
Мантовани
56
Пульцетти
11
Гуана
11
Гуана
56
Пульцетти
5
Йокич
77
Теро
77
Теро
5
Йокич
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
8
Милош Димитриевич
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Остались в запасе
8
Милош Димитриевич
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Тоцци
(Лидо-ди-Остия)
Стадион:
Сант-Элия
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