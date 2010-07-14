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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо - ЦСКА
Торпедо - ЦСКА: обзор матча 14 июля 2010
Торпедо
14.07.2010, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
ЦСКА
9'
Гильерме
12'
Гильерме
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - ЦСКА
Замена
Т. Нецид
️️️️
М. Гонсалес
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Идрисов
️️️️
А. Коновалов
Замена
Д. Чертов
️️️️
Д. Бурмистров
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
Замена
К. Макаров
️️️️
Д. Маскаев
12'
ГОЛ! 0:2!
Гильерме
Пас отдал
Секу
ГОЛ! 0:1!
Гильерме
Пас отдал
Ч. Одиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
12
Илья Мадилов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
5
Артем Мадилов
(К)
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
26
Михаил Рекуданов
ЛП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
19
Александр Коваленко
ЦЗ
8
Даниил Чертов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
90
Андрей Идрисов
ЦП
15
Кирилл Макаров
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-5-1
12
Мадилов
11
Кирсанов
7
Зураев
5
Мадилов
15
Коновалов
26
Рекуданов
22
Аджинджал
20
Стеклов
12
Маскаев
14
Петров
10
Бурмистров
4-1-4-1
35
Акинфеев
15
Одиа
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
26
Секу
20
Алдонин
66
Дзагоев
11
Гонсалес
17
Гильерме
15
Коновалов
90
Идрисов
90
Идрисов
15
Коновалов
10
Бурмистров
8
Чертов
8
Чертов
10
Бурмистров
12
Маскаев
15
Макаров
15
Макаров
12
Маскаев
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
3
Хонда
3
Хонда
66
Дзагоев
11
Гонсалес
15
Нецид
15
Нецид
11
Гонсалес
Остались в запасе
Торпедо
ЦСКА
19
Александр Коваленко
ЦЗ
10
Михаил Светозаров
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
19
Александр Коваленко
ЦЗ
10
Михаил Светозаров
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Торпедо - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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