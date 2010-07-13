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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Зенит
Сочи - Зенит: обзор матча 13 июля 2010
Сочи
13.07.2010, вторник, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Зенит
53'
М. Рогов
14'
М. Канунников
55'
А. Розина
60'
А. Розина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Зенит
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Анюков
Замена
М. Андреев
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Розина
Замена
️️️️
С. Рогачев
ГОЛ! 1:3!
А. Розина
Пас отдал
С. Хусти
Замена
Данни
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 1:2!
А. Розина
ГОЛ! 1:1!
М. Рогов
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Козлов
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
К. Лобов
Желтая карточка
К. Зимулька
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
(К)
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
78
Любомир Кантонистов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
21
Александр Курнаев
ПП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
31
Максим Рогов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Алессандро Розина
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
9
Саболч Хусти
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
23
Никита Колесников
ЦП
10
Дмитрий Извеков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
13
Семен Мельников
ЦФ
27
Сергей Рогачев
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Данни
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-3-3-2
3
Сурков
81
Зимулька
2
Сыропятов
55
Лобов
10
Козлов
2
Давыдов
78
Кантонистов
23
Кресценци
21
Курнаев
31
Рогов
20
Гонежуков
4-1-3-2
30
Жевнов
22
Анюков
6
Ломбертс
6
Мейра
12
Лумб
27
Денисов
20
Файзулин
9
Хусти
27
Розина
99
Канунников
27
Лазович
10
Козлов
23
Колесников
23
Колесников
10
Козлов
78
Кантонистов
77
Андреев
77
Андреев
78
Кантонистов
27
Рогачев
27
Рогачев
27
Лазович
10
Данни
10
Данни
27
Лазович
22
Анюков
15
Широков
15
Широков
22
Анюков
27
Розина
11
Ионов
11
Ионов
27
Розина
Остались в запасе
Сочи
Зенит
13
Семен Мельников
ЦФ
10
Дмитрий Извеков
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Семен Мельников
ЦФ
10
Дмитрий Извеков
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сочи - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Петровский
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