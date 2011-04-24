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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Арсенал
Болтон - Арсенал: обзор матча 24 апреля 2011
Болтон
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
38'
Д. Старридж
90'
Т. Коэн
49'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Арсенал
Желтая карточка
Т. Коэн
+2
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
+2
ГОЛ! 2:1!
Т. Коэн
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Т. Коэн
️️️️
Д. Старридж
Желтая карточка
М. Шамах
Травма
П. Робинсон
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Сонг
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
А. Сонг
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Фабрегас
Пенальти не реализован!
К. Дэйвис
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Г. Кэхилл
Желтая карточка
М. Тэйлор
20'
Травма
З. Найт
Желтая карточка
Ф. Муамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ЛП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
14
Самир Насри
АП
8
Александр Сонг
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Арсенал
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
11
Элмандер
72
Ли Чхун-Ен
15
Старридж
24
Дэйвис
4-4-1-1
13
Щесны
3
Санья
5
Джуру
6
Косиельни
3
Клиши
8
Сонг
4
Фабрегас
10
Уилшир
32
Уолкотт
14
Насри
32
ван Перси
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
15
Старридж
21
Коэн
21
Коэн
15
Старридж
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
10
Уилшир
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Уилшир
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
8
Сонг
27
Шамах
27
Шамах
8
Сонг
Остались в запасе
Болтон
Арсенал
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
19
Родриго
ЦФ
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Болтон - Арсенал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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