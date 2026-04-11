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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чунцин Тунлянлун - Ухань Три Таунс
Чунцин Тунлянлун - Ухань Три Таунс: обзор матча 11 апреля 2026
Чунцин Тунлянлун
11.04.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ухань Три Таунс
15'
C. Chunxin
23'
Z. Zhixiong
74'
Й. Кадис
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чунцин Тунлянлун - Ухань Три Таунс
Завершен
Замена
Wei Suowei
️️️️➡️️
George Cîmpanu
90'
+1
90'
+5'
Травма
George Cîmpanu
89'
87'
Замена
Halit Abdugheni
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
87'
Замена
Min
️️️️➡️️
Kilian Bevis
Замена
Weipeng Liang
️️️️➡️️
Yu-Hei Ng
77'
Замена
Mingshi Liu
️️️️➡️️
Qilong Ruan
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Густаво Сауэр
69'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Liao Chengjian
Красная карточка
Du Yuezheng
64'
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
Chen Chunxin
54'
46'
Замена
Lixun Jiang
️️️️➡️️
Jinxian Wang
46'
Замена
Kang Wang
️️️️➡️️
Tian Ming
45'
+3'
ГОЛ! 2:0!
Zhang Zhixiong
Пас отдал
George Cîmpanu
23'
ГОЛ! 1:0!
Chen Chunxin
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
(К)
ОП
15
Chen Chunxin
ЦП
16
Zhang Zhixiong
ЦП
19
Du Yuezheng
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
2
Guan He
(К)
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
24
Mingshi Liu
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
21
Liu Jiale
ЦП
30
Yutao Bai
ЦФ
18
Weipeng Liang
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
16
Min
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
6
Wei Long
ЦП
24
Lixun Jiang
ЦП
4-1-2-3
1
38
3
26
32
Нгаду-Нгаджуй
10
Амаду
15
16
9
33
19
4-4-1-1
22
3
2
15
23
8
10
21
12
7
Сауэр
29
Кадис
9
37
37
9
38
24
24
38
18
18
15
17
17
15
23
37
37
23
10
16
16
10
21
17
17
21
12
6
6
12
8
24
24
8
Остались в запасе
Чунцин Тунлянлун
Ухань Три Таунс
31
Zitong Wu
ВР
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
21
Liu Jiale
ЦП
30
Yutao Bai
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
31
Guo Jiayu
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
21
Liu Jiale
ЦП
30
Yutao Bai
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
Главный тренер
Цзянье Лю
Главный тренер
Бенхамин Мора
Статистика матча Чунцин Тунлянлун - Ухань Три Таунс
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
476
422
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Информация о матче
Главный судья:
Gao Peng, China
Стадион:
Tongliang Long Stadium, Chongqing
Посещаемость:
18326
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