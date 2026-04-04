Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Юньнань Юкунь
Шанхай Порт - Юньнань Юкунь: обзор матча 04 апреля 2026
Шанхай Порт
04.04.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Юньнань Юкунь
35'
L.
90+4'
S. Wang
61'
А. Буркэ
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Юньнань Юкунь
Завершен
ГОЛ! 2:1!
Shenchao Wang
Пас отдал
Габриэлзиньо
90'
+4
Желтая карточка
Shenchao Wang
90'
+1
90'
+1
Замена
Bunyamin Abdusalam
️️️️➡️️
Кайо Винисиус
90'
+7'
Замена
Shenchao Wang
️️️️➡️️
Shuai Li
83'
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Leonardo
83'
83'
Замена
Han Zilong
️️️️➡️️
Hanwen Deng
76'
Желтая карточка
Chenliang Zhang
75'
Замена
Miao Tang
️️️️➡️️
Chugui Ye
74'
Замена
Zichang Huang
️️️️➡️️
Zihao Yang
Замена
Xing Chen
️️️️➡️️
Kuai Jiwen
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
Андрей Буркэ
Пас отдал
A. Ionita II
Замена
Yang Shiyuan
️️️️➡️️
Lu Yongtao
56'
Травма
Lu Yongtao
55'
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Liu Zhurun
46'
Гол отменен - офсайд
Kuai Jiwen
45'
+6
Желтая карточка
Liu Zhurun
45'
45'
+9'
Желтая карточка
Lu Yongtao
42'
ГОЛ! 1:0!
Leonardo
Пас отдал
Габриэлзиньо
35'
32'
Желтая карточка
Chugui Ye
Гол отменен - офсайд
Leonardo
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
45
Leonardo
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
38
Lu Yongtao
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
25
Hanwen Deng
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Chugui Ye
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
9
Клебер
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
Юньнань Юкунь
24
Jianxian Yu
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
5
Ke Shi
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
27
Han Zilong
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
20
Miao Tang
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
3-3-2-2
1
Янь
22
40
13
32
47
45
11
Габриэлзиньо
10
Витал
33
38
4-1-3-2
1
33
Буркэ
21
25
26
34
Винисиус
7
8
Сю
10
11
9
Клебер
47
31
31
47
32
4
4
32
38
20
20
38
33
7
Лей
7
Лей
33
45
26
26
45
25
27
27
25
7
20
20
7
34
Винисиус
39
39
34
Винисиус
21
19
19
21
Остались в запасе
Шанхай Порт
Юньнань Юкунь
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
Главный тренер
Кевин Мускат
24
Jianxian Yu
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
5
Ke Shi
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
Остались в запасе
24
Jianxian Yu
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
5
Ke Shi
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Шанхай Порт - Юньнань Юкунь
3
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
11
Офсайды
9
3
Количество передач
371
283
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Информация о матче
Главный судья:
Yi Huang, China
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
23345
Новости команд
Все
Шанхай Порт
Юньнань Юкунь
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
18
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шанхай Порт
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Шанхай Порт
2 : 2
15.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 11 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
10.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: