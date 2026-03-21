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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Ухань Три Таунс
Хэнань - Ухань Три Таунс: обзор матча 21 марта 2026
Хэнань
21.03.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ухань Три Таунс
54'
G.
66'
Г. Сауэр
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Ухань Три Таунс
Завершен
90'
+7
Замена
Lixun Jiang
️️️️➡️️
Kilian Bevis
90'
+7'
89'
Травма
Kilian Bevis
88'
Желтая карточка
Zhechao Chen
Замена
️️️️➡️️
Хорди Мбула
86'
Замена
Хаофенг Сю
️️️️➡️️
Huang Ruifeng
86'
84'
Замена
Liao Chengjian
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
84'
Замена
Yiming Liu
️️️️➡️️
Густаво Сауэр
Желтая карточка
Шанюань Ван
81'
76'
Желтая карточка
Jinxian Wang
Замена
Yilin Yang
️️️️➡️️
Yihao Zhong
73'
66'
Замена
Jinxian Wang
️️️️➡️️
Zheng Haoqian
66'
ГОЛ! 1:1!
Густаво Сауэр
Пас отдал
Kilian Bevis
ГОЛ! 1:0!
Gustavo
Пас отдал
Yihao Zhong
54'
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Chao He
46'
Желтая карточка
Chao He
45'
45'
+3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
21
Chao He
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
2
Guan He
(К)
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
23
Tian Ming
ЦЗ
20
Адриано
ОП
21
Jizheng Xiong
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
24
Lixun Jiang
ЦП
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
6
Wei Long
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
3-1-4-1-1
18
4
23
2
Майдана
6
Ван
22
7
10
Назарио
21
14
Мбула
9
4-1-2-1-2
22
3
15
23
2
20
Адриано
21
10
7
Сауэр
29
Кадис
9
22
19
Сю
19
Сю
22
7
25
25
7
21
13
13
21
7
Сауэр
19
19
7
Сауэр
10
24
24
10
21
12
12
21
9
8
8
9
Остались в запасе
Хэнань
Ухань Три Таунс
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
31
Guo Jiayu
ВР
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
6
Wei Long
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
6
Wei Long
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Бенхамин Мора
Статистика матча Хэнань - Ухань Три Таунс
2
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
13
6
Нарушения
13
7
Количество передач
424
229
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Информация о матче
Главный судья:
Yuchen Mu, China
Стадион:
Ханьхай
Посещаемость:
20528
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3
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2
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4 февраля, 12:59
3
Два игрока покинули «Ахмат»
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12 мая, 10:34
2
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2 февраля, 22:22
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26 января, 13:08
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1
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