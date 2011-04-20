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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 20 апреля 2011
Тоттенхэм
20.04.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
6'
Р. ван дер Ваарт
42'
Т. Хаддлстоун
69'
Р. ван дер Ваарт (П)
4'
Т. Уолкотт
11'
С. Насри
39'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
С. Насри
Замена
Сандро
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Р. ван дер Ваарт
Замена
Д. Уилшир
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
А. Леннон
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
В. Чорлука
+3
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ! 2:3!
Т. Хаддлстоун
Травма
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:3!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
11'
ГОЛ! 1:2!
С. Насри
Пас отдал
А. Диаби
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
В. Чорлука
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Абу Диаби
ОП
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Арсенал
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
36
Галлас
14
Чорлука
18
Бэйл
10
Модрич
23
Хаддлстоун
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
10
Павлюченко
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
5
Джуру
6
Косиельни
3
Клиши
5
Диаби
8
Сонг
32
Уолкотт
4
Фабрегас
14
Насри
32
ван Перси
14
Чорлука
4
Кабуль
4
Кабуль
14
Чорлука
10
Павлюченко
30
Сандро
30
Сандро
10
Павлюченко
18
Бэйл
12
Леннон
12
Леннон
18
Бэйл
5
Диаби
10
Уилшир
10
Уилшир
5
Диаби
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
14
Насри
32
Бендтнер
32
Бендтнер
14
Насри
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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