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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлист
Волынь - Металлист: обзор матча 08 мая 2011
Волынь
08.05.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Металлист
43'
В. Прындета
10'
Д. Кристальдо
20'
Д. Кристальдо
81'
Тайсон
87'
Д. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлист
ГОЛ! 1:4!
Д. Кристальдо
ГОЛ! 1:3!
Тайсон
Желтая карточка
Е. Павлов
Замена
Р. Карасюк
️️️️
С. Симинин
Замена
В. Шарпар
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
Е. Пичкур
Замена
Е. Пичкур
️️️️
В. Прындета
ГОЛ! 1:2!
В. Прындета
Желтая карточка
С. Симинин
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Б. Карковский
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кристальдо
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кристальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
44
Богдан Карковский
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
17
Роман Карасюк
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
4-5-1
29
Ндое
30
Симинин
91
Бутко
3
Годованый
18
Прындета
15
Максимюк
44
Карковский
22
Пищур
24
Изворану
5
Лопес
18
Павлов
4-2-2-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
4
Березовчук
84
Романчук
8
Эдмар
11
Ткачев
10
Хавьер
16
Олейник
11
Тайсон
9
Кристальдо
30
Симинин
17
Карасюк
17
Карасюк
30
Симинин
18
Прындета
77
Пичкур
77
Пичкур
18
Прындета
44
Карковский
7
Герасимюк
7
Герасимюк
44
Карковский
11
Ткачев
11
Шарпар
11
Шарпар
11
Ткачев
Остались в запасе
Волынь
Металлист
42
Виталий Недилько
ВР
77
Корнел Бута
ПЗ
34
Сорин Параскив
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
77
Корнел Бута
ПЗ
34
Сорин Параскив
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Металлист
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Металлист
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