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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Шахтер
Таврия - Шахтер: обзор матча 17 апреля 2011
Таврия
17.04.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
69'
О. Гуменюк
12'
Жадсон (П)
90+4'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Шахтер
+4
ГОЛ! 1:2!
Фернандиньо
+2
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
И. Граф
Замена
Д. Коста
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 1:1!
О. Гуменюк
Замена
Р. Рац
️️️️
Д. Срна
Замена
В. Коробка
️️️️
А. Шиндер
Замена
С. Маркович
️️️️
А. Монахов
Замена
О. Гуменюк
️️️️
С. Джуричич
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
А. Шиндер
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
29
Александр Каблаш
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
25
Виталий Виценец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4-3-3
13
Кахриман
55
Граф
80
Корнев
6
Джуричич
20
Монахов
23
Причиненко
22
Любенович
2
Галюза
11
Идахор
10
Фещук
7
Шиндер
4-2-2-2
30
Пятов
14
Кобин
44
Ракицкий
32
Ищенко
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
9
Эдуардо
9
Морено
20
Монахов
5
Маркович
5
Маркович
20
Монахов
7
Шиндер
11
Коробка
11
Коробка
7
Шиндер
6
Джуричич
30
Гуменюк
30
Гуменюк
6
Джуричич
33
Срна
15
Рац
15
Рац
33
Срна
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
9
Эдуардо
11
Коста
11
Коста
9
Эдуардо
Остались в запасе
Таврия
Шахтер
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Таврия - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Локомотив
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