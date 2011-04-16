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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Волынь
Мариуполь - Волынь: обзор матча 16 апреля 2011
Мариуполь
16.04.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Волынь
38'
К. Ярошенко
90'
А. Пуканыч
8'
О. Пищур
85'
Б. Бутко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Волынь
+3
Желтая карточка
Б. Бутко
+2
Замена
Р. Максимюк
️️️️
Е. Пичкур
ГОЛ! 2:2!
А. Пуканыч
ГОЛ! 1:2!
Б. Бутко
Желтая карточка
И. Чайковский
Замена
В. Ващук
️️️️
О. Герасимюк
Замена
К. Кравченко
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
Е. Картушов
️️️️
Т. Окриашвили
Желтая карточка
А. Пуканыч
ГОЛ! 1:1!
К. Ярошенко
Желтая карточка
Б. Карковский
ГОЛ! 0:1!
О. Пищур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
73
Дмитрий Зозуля
ЦП
44
Богдан Карковский
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
30
Сергей Подрыгуля
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
3-1-4-2
23
Бажан
5
Путивцев
19
Невмывака
14
Западня
4
Чайковский
19
Тищенко
30
Окриашвили
99
Ярошенко
27
Пуканыч
28
Будковский
11
Кривошеенко
2-1-5-2
29
Ндое
91
Бутко
3
Годованый
35
Стевич
22
Пищур
7
Герасимюк
99
Гошкодеря
24
Изворану
77
Пичкур
73
Зозуля
44
Карковский
30
Окриашвили
11
Картушов
11
Картушов
30
Окриашвили
11
Кривошеенко
24
Кравченко
24
Кравченко
11
Кривошеенко
7
Герасимюк
14
Ващук
14
Ващук
7
Герасимюк
77
Пичкур
15
Максимюк
15
Максимюк
77
Пичкур
Остались в запасе
Мариуполь
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
30
Сергей Подрыгуля
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
5
Рамон Лопес
ПП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Подрыгуля
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
5
Рамон Лопес
ПП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Мариуполь - Волынь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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