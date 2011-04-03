Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 03 апреля 2011
Металлист
03.04.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
48'
Тайсон
55'
Тайсон
90+2'
О. Шелаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
ГОЛ! 3:0!
О. Шелаев
+2
Замена
О. Шелаев
️️️️
К. Хавьер
Замена
А. Цуриков
️️️️
М. Арури
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Тайсон
Замена
Жеферсон
️️️️
Фабиу
Желтая карточка
Тейку
ГОЛ! 2:0!
Тайсон
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Замена
Эдмар
️️️️
В. Шарпар
Желтая карточка
А. Березовчук
12'
Желтая карточка
М. Арури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
11
Мохамед Ашраф
ЦП
10
Жуниор
АП
6
Дмитрий Еременко
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
38
Фабиано
ЦФ
15
Фабиу
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
18
Жеферсон
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
4-2-2-2
81
Дишленкович
13
Фининьо
18
Гуйе
4
Березовчук
3
Вильягра
11
Шарпар
78
Валяев
16
Олейник
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
4-2-2-2
22
Безотосный
4
Матеус
39
Опанасенко
4
Тейку
99
Арури
42
Писоцкий
11
Ашраф
10
Жуниор
6
Еременко
15
Фабиу
38
Фабиано
10
Хавьер
5
Шелаев
5
Шелаев
10
Хавьер
11
Шарпар
8
Эдмар
8
Эдмар
11
Шарпар
11
Тайсон
9
Кристальдо
9
Кристальдо
11
Тайсон
15
Фабиу
18
Жеферсон
18
Жеферсон
15
Фабиу
99
Арури
9
Цуриков
9
Цуриков
99
Арури
Остались в запасе
Металлист
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлист - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Металлург
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+