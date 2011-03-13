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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 13 марта 2011
Динамо К
13.03.2011, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
57'
А. Кравец
59'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
Замена
Д. Есин
️️️️
Д. Осипенко
Травма
Д. Осипенко
Желтая карточка
П. Лешко
Замена
А. Оберемко
️️️️
О. Красноперов
Замена
А. Шевченко
️️️️
Д. Гармаш
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
О. Вукоевич
Замена
Р. Еременко
️️️️
Гильерме
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
А. Милевский
Травма
А. Милевский
20'
Желтая карточка
Е. Песков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
3
Горан Попов
ЛП
36
Милош Нинкович
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
0
Артем Милевский
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
35
Павло Лешко
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
4
Арменд Даллку
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
17
Владимир Чеснаков
ОП
32
Олег Красноперов
ОП
10
Йован Маркоски
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Максим Карпович
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
3-3-2-2
1
Шовковский
3
Бетао
44
Алмейда
21
Данило Силва
36
Нинкович
5
Вукоевич
3
Попов
0
Милевский
19
Гармаш
17
Гильерме
11
Кравец
3-4-2-1
1
Долганский
15
Кулаков
35
Лешко
13
Песков
4
Даллку
17
Чеснаков
32
Красноперов
33
Селин
10
Маркоски
77
Осипенко
17
Сачко
17
Гильерме
26
Еременко
26
Еременко
17
Гильерме
0
Милевский
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
0
Милевский
19
Гармаш
7
Шевченко
7
Шевченко
19
Гармаш
32
Красноперов
9
Оберемко
9
Оберемко
32
Красноперов
77
Осипенко
7
Есин
7
Есин
77
Осипенко
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
18
Алексей Чичиков
ЦФ
0
Максим Карпович
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
0
Максим Карпович
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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