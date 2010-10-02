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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Таврия
Волынь - Таврия: обзор матча 02 октября 2010
Волынь
02.10.2010, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Таврия
2'
Б. Бутко
86'
В. Гошкодеря
63'
Л. Идахор
64'
Л. Идахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Таврия
+4
Желтая карточка
О. Гуменюк
+3
Желтая карточка
А. Шиндер
Замена
А. Няга
️️️️
С. Параскив
ГОЛ! 2:2!
В. Гошкодеря
Замена
К. Бута
️️️️
В. Ващук
ГОЛ! 1:2!
Л. Идахор
ГОЛ! 1:1!
Л. Идахор
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
И. Галюза
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Е. Павлов
Желтая карточка
В. Гошкодеря
Замена
А. Шиндер
️️️️
А. Ковпак
Желтая карточка
В. Шарпар
Замена
Леандро
️️️️
Д. Голайдо
Желтая карточка
Е. Павлов
2'
Желтая карточка
С. Джуричич
ГОЛ! 1:0!
Б. Бутко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
(К)
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Таврия
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
(К)
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
8
Олег Женюх
ЦП
16
Адриан Няга
ПП
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
28
Леандро
ЦЗ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
4-4-2
42
Недилько
29
Гринченко
14
Ващук
30
Симинин
91
Бутко
99
Гошкодеря
11
Шарпар
34
Параскив
88
Скоба
18
Павлов
5
Майкон
4-4-2
33
Хомутовский
6
Джуричич
20
Монахов
80
Корнев
3
Донец
30
Гуменюк
22
Любенович
2
Галюза
84
Голайдо
39
Ковпак
11
Идахор
14
Ващук
77
Бута
77
Бута
14
Ващук
18
Павлов
77
Пичкур
77
Пичкур
18
Павлов
34
Параскив
16
Няга
16
Няга
34
Параскив
84
Голайдо
28
Леандро
28
Леандро
84
Голайдо
2
Галюза
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
2
Галюза
39
Ковпак
7
Шиндер
7
Шиндер
39
Ковпак
Остались в запасе
Волынь
Таврия
8
Олег Женюх
ЦП
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
12
Виталий Постранский
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
8
Олег Женюх
ЦП
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
Остались в запасе
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
12
Виталий Постранский
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Таврия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
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