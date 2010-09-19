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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Таврия
Шахтер - Таврия: обзор матча 19 сентября 2010
Шахтер
19.09.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Таврия
14'
Д. Срна
62'
Л. Адриано
69'
Жадсон
72'
Г. Мхитарян
5'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Таврия
+2
Желтая карточка
В. Гигиадзе
Желтая карточка
Р. Рац
Желтая карточка
Жадсон
ГОЛ! 4:1!
Г. Мхитарян
Замена
А. Тейшейра
️️️️
А. Гай
Замена
Р. Платон
️️️️
Л. Идахор
ГОЛ! 3:1!
Жадсон
Желтая карточка
Л. Адриано
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
Желтая карточка
С. Джуричич
Замена
Жадсон
️️️️
Эдуардо
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
Д. Голайдо
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
Леандро
17'
Замена
С. Джуричич
️️️️
С. Сидней Бито
ГОЛ! 1:1!
Д. Срна
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Ковпак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
33
Василий Хомутовский
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
10
Жадсон
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Пятов
15
Рац
32
Ищенко
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
19
Гай
10
Виллиан
9
Морено
9
Эдуардо
4-4-2
33
Хомутовский
80
Корнев
5
Маркович
28
Леандро
20
Монахов
30
Гуменюк
84
Голайдо
22
Любенович
23
Бито
39
Ковпак
11
Идахор
9
Эдуардо
10
Жадсон
10
Жадсон
9
Эдуардо
19
Гай
11
Тейшейра
11
Тейшейра
19
Гай
9
Морено
4
Адриано
4
Адриано
9
Морено
23
Бито
6
Джуричич
6
Джуричич
23
Бито
28
Леандро
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
28
Леандро
11
Идахор
24
Платон
24
Платон
11
Идахор
Остались в запасе
Шахтер
Таврия
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Виталий Постранский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Таврия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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