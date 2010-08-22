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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 22 августа 2010
Динамо К
22.08.2010, воскресенье, 21:15
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
+1
Желтая карточка
В. Мандзюк
Желтая карточка
А. Шевченко
+1
Замена
С. Назаренко
️️️️
Е. Шахов
Замена
Гильерме
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
А. Русол
Замена
М. Нинкович
️️️️
Р. Еременко
Замена
М. Калиниченко
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
А. Гладкий
Замена
А. Гладкий
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Андре
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
С. Кравченко
Желтая карточка
Г. Попов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Шевченко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
25
Марио Холек
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
3
Попов
34
Хачериди
17
Михалик
21
Данило Силва
26
Еременко
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
7
Шевченко
20
Гусев
21
Андре
4-3-1-2
1
Каниболоцкий
5
Мандзюк
14
Чеберячко
16
Русол
3
Лобжанидзе
28
Шахов
14
Кравченко
25
Холек
22
Коноплянка
8
Гоменюк
11
Селезнев
26
Еременко
36
Нинкович
36
Нинкович
26
Еременко
21
Андре
19
Гармаш
19
Гармаш
21
Андре
20
Гусев
17
Гильерме
17
Гильерме
20
Гусев
28
Шахов
9
Назаренко
9
Назаренко
28
Шахов
8
Гоменюк
25
Калиниченко
25
Калиниченко
8
Гоменюк
11
Селезнев
20
Гладкий
20
Гладкий
11
Селезнев
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Динамо К - Днепр
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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