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Евро-2024
Испания - Шотландия
Испания - Шотландия: обзор матча 11 октября 2011
Испания
11.10.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 12 тур
3 : 1
Завершен
Шотландия
6'
Д. Сильва
45'
Д. Сильва
53'
Д. Вилья
66'
Д. Гудвилли (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Шотландия
Замена
Д. Коуви
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
Д. Моррисон
Желтая карточка
Д. Гудвилли
Желтая карточка
Д. Флетчер
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Гудвилли
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Хави
Замена
Д. Форрест
️️️️
Ч. Адам
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
А. Арбелоа
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Педро
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
(К)
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
2
Алан Хаттон
ЛЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Стивен Нейсмит
ЛВ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
(К)
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПВ
9
Крэйг Маккэйл-Смит
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Стивен МакМанус
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
24
Дон Коуви
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
18
Дэвид Гудвилли
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Вальдес
18
Альба
5
Пуйоль
15
Рамос
3
Пике
5
Бускетс
8
Хави
20
Касорла
21
Сильва
11
Педро
7
Вилья
4-3-2-1
0
МакГрегор
0
Бардсли
0
Колдуэлл
14
Берра
2
Хаттон
17
Беннэн
19
Флетчер
16
Адам
7
Моррисон
10
Нейсмит
9
Маккэйл-Смит
5
Пуйоль
17
Арбелоа
17
Арбелоа
5
Пуйоль
21
Сильва
10
Алькантара
10
Алькантара
21
Сильва
8
Хави
19
Льоренте
19
Льоренте
8
Хави
17
Беннэн
18
Гудвилли
18
Гудвилли
17
Беннэн
16
Адам
25
Форрест
25
Форрест
16
Адам
19
Флетчер
24
Коуви
24
Коуви
19
Флетчер
Остались в запасе
Испания
Шотландия
1
Икер Касильяс
ВР
4
Хави Мартинес
ОП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Стивен МакМанус
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
0
Бэрри Робсон
АП
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
4
Хави Мартинес
ОП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Стивен МакМанус
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
0
Бэрри Робсон
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Испания - Шотландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Стадион:
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