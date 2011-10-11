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Евро-2024
Франция - Босния и Герцеговина
Франция - Босния и Герцеговина: обзор матча 11 октября 2011
Франция
11.10.2011, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 12 тур
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
78'
С. Насри (П)
40'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Босния и Герцеговина
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
А. Диарра
️️️️
Л. Реми
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Насри
Замена
А. Захирович
️️️️
Х. Медуньянин
Желтая карточка
Б. Панджа
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
Д. Малетич
️️️️
М. Муйджа
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Малуда
Замена
М. Мартен
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
А. Бегович
️️️️
К. Хасаджич
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
З. Мисимович
Желтая карточка
Й. Кабай
Желтая карточка
С. Папач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
3
Саша Папач
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
20
Аднан Захирович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
9
Златан Муслимович
ЦФ
21
Дарко Малетич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Абидаль
3
Эвра
17
Рами
13
Ревейер
17
М'Вила
11
Насри
6
Кабай
15
Малуда
20
Реми
14
Менез
4-1-3-1-1
1
Хасаджич
13
Муйджа
3
Папач
4
Спахич
23
Панджа
6
Рахимич
8
Медуньянин
10
Пьянич
16
Лулич
10
Мисимович
11
Джеко
20
Реми
18
Диарра
18
Диарра
20
Реми
6
Кабай
19
Мартен
19
Мартен
6
Кабай
15
Малуда
0
Гамейро
0
Гамейро
15
Малуда
1
Хасаджич
1
Бегович
1
Бегович
1
Хасаджич
8
Медуньянин
20
Захирович
20
Захирович
8
Медуньянин
13
Муйджа
21
Малетич
21
Малетич
13
Муйджа
Остались в запасе
Франция
Босния и Герцеговина
16
Стив Манданда
ВР
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
2
Аднан Мравац
ЦЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
9
Златан Муслимович
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
2
Аднан Мравац
ЦЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
9
Златан Муслимович
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Франция - Босния и Герцеговина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
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