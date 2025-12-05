Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Горица: обзор матча 05 декабря 2025

Славен Белупо
05.12.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Горица
6' A. Jagusic 74' I. Ćubelić
21' A. Kavelj
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Горица
Завершен
Желтая карточка
Илия Несторовски
90' +3
Замена
Igor Lepinjica ️️️️➡️️ A. Jagusic
90' +2
90'
+3'
Замена
Antonio Jakir ️️️️➡️️ Леонард Жута
86'
Замена
Zvonimir Katalinić ️️️️➡️️ Ante Šuto
86'
83'
Замена
M. Gashi ️️️️➡️️ F. Cuic
83'
Замена
Vanja Pelko ️️️️➡️️ Ante Kavelj
81'
Желтая карточка
Стефан Перич
76'
Замена
Luka Vrzić ️️️️➡️️ Ognjen Bakić
76'
Замена
Ivan Fiolić ️️️️➡️️ E. Durakovic
ГОЛ! 2:1! Ivan Ćubelić
Пас отдал L. Crepulja
74'
Желтая карточка
Filip Krušelj
68'
Замена
L. Crepulja ️️️️➡️️ Adrian Liber
61'
Замена
Gabrijel Šivalec ️️️️➡️️ Josip Mitrović
60'
21'
ГОЛ! 1:1! Ante Kavelj
Пас отдал Марьян Чабрая
ГОЛ! 1:0! A. Jagusic
Пас отдал Ante Šuto
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
88
A. Jagusic
ЦП
11
Josip Mitrović
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
(К) ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
F. Cuic
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
Горица
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
3-1-5
32
18
6
35
Жута
88
14
4
15
77
90
Несторовски
3-5-2
71
Матияс
45
Перич
4
Филипович
19
Чабрая
24
Павичич
7
36
8
32
10
22
77
5
5
77
35
Жута
3
3
35
Жута
14
21
21
14
88
23
23
88
11
26
26
11
32
18
18
32
7
20
20
7
36
29
29
36
10
99
99
10
Остались в запасе
Славен Белупо
Горица
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
Главный тренер
Иван Раделич
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
Остались в запасе
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Славен Белупо - Горица
2
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
16
Офсайды
1
0
Количество передач
425
325
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
1130
Новости команд
Все
Славен Белупо
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+