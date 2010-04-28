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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Интер
Барселона - Интер: обзор матча 28 апреля 2010
Барселона
28.04.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Интер
84'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Интер
Замена
М. Марига
️️️️
С. Это'О
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
И. Кордоба
️️️️
Д. Милито
Замена
С. Мунтари
️️️️
У. Снейдер
Замена
Жеффрен
️️️️
С. Бускетс
Замена
Б. Кркич
️️️️
З. Ибрагимович
Травма
К. Киву
Замена
Максвелл
️️️️
Г. Милито
Желтая карточка
К. Киву
Желтая карточка
Ж. Сезар
Вторая желтая
Т. Мотта
Желтая карточка
Педро
13'
Травма
Майкон
10'
Желтая карточка
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Габриэль Милито
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
26
Кристиан Киву
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Милито
3
Пике
42
Туре
10
Алвес
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Педро
11
Ибрагимович
4-2-3-1
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
8
Мотта
9
Это'О
10
Снейдер
26
Киву
22
Милито
22
Милито
17
Максвелл
17
Максвелл
22
Милито
5
Бускетс
9
Жеффрен
9
Жеффрен
5
Бускетс
11
Ибрагимович
9
Кркич
9
Кркич
11
Ибрагимович
22
Милито
2
Кордоба
2
Кордоба
22
Милито
10
Снейдер
4
Мунтари
4
Мунтари
10
Снейдер
9
Это'О
31
Марига
31
Марига
9
Это'О
Остались в запасе
Барселона
Интер
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Интер
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "НТВ" 22:30 (прямая)
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