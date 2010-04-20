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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Барселона
Интер - Барселона: обзор матча 20 апреля 2010
Интер
20.04.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Барселона
30'
У. Снейдер
48'
Майкон
61'
Д. Милито
19'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Барселона
Желтая карточка
У. Снейдер
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Милито
Замена
К. Киву
️️️️
Майкон
Травма
Майкон
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
Э. Абидаль
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 3:1!
Д. Милито
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Д. Станкович
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
К. Пуйоль
ГОЛ! 2:1!
Майкон
Пас отдал
Д. Милито
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:1!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Милито
19'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Максвелл
Желтая карточка
С. Это'О
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
8
Мотта
21
Пандев
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
17
Максвелл
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
9
Педро
10
Месси
11
Ибрагимович
13
Майкон
26
Киву
26
Киву
13
Майкон
21
Пандев
5
Станкович
5
Станкович
21
Пандев
22
Милито
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Милито
11
Ибрагимович
22
Абидаль
22
Абидаль
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Интер
Барселона
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Интер - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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