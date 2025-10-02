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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
Ноттингем Форест - Мидтьюлланд: обзор матча 02 октября 2025
Ноттингем Форест
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
2 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
22'
Д. Ндой
90+3'
К. Вуд (П)
18'
У. Диао
24'
М. Серенсен
88'
В. Андреасен
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Усман Диао
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Крис Вуд
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:3!
Вальдемар Андреасен
Пас отдал
Дарио Осорио
87'
Замена
Франкулину
️️️️➡️️
Жуниор Брумадо
Желтая карточка
Морган Гиббс-Уайт
76'
Замена
Крис Вуд
️️️️➡️️
Игор Жезус
75'
Желтая карточка
Игор Жезус
73'
66'
Замена
Вальдемар Андреасен
️️️️➡️️
Ге-Сон Чо
66'
Замена
Pedro Bravo
️️️️➡️️
Денил Кастильо
66'
Замена
Хан-Бом Ли
️️️️➡️️
Кевин Мбабу
58'
Замена
Дарио Осорио
️️️️➡️️
Арал Симсир
55'
Желтая карточка
Кевин Мбабу
Замена
Николо Савона
️️️️➡️️
Мурильо
28'
24'
ГОЛ! 1:2!
Мадс Серенсен
Пас отдал
Мартин Эрлич
ГОЛ! 1:1!
Дан Ндой
Пас отдал
Морган Гиббс-Уайт
22'
18'
ГОЛ! 0:1!
Усман Диао
Пас отдал
Мадс Серенсен
Желтая карточка
Морато
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Дан Ндой
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ноттингем Форест
13
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
16
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
25
Friday Etim
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Селс
31
Миленкович
4
Морато
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
8
Андерсон
11
Ндой
19
Жезус
3-3-1-1-2
16
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
25
Эрлич
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
8
Биллинг
58
Симсир
74
Брумадо
10
Чо
5
Мурильо
37
Савона
37
Савона
5
Мурильо
19
Жезус
9
Вуд
9
Вуд
19
Жезус
43
Мбабу
3
Ли
3
Ли
43
Мбабу
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
10
Чо
20
Андреасен
20
Андреасен
10
Чо
58
Симсир
11
Осорио
11
Осорио
58
Симсир
74
Брумадо
7
Франкулину
7
Франкулину
74
Брумадо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидтьюлланд
13
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
16
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
25
Friday Etim
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
13
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
16
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
25
Friday Etim
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
3
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
8
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
468
288
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
2.1
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Сити Граунд
Посещаемость:
29323
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1 : 1
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Нордшелланд
0 : 0
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Ноттингем Форест
1 : 1
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Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
17.05.2026
Ноттингем Форест
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Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
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Дания. Суперлига, 31 тур
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0 : 0
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