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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бавария
Манчестер Юнайтед - Бавария: обзор матча 07 апреля 2010
Манчестер Юнайтед
07.04.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Бавария
3'
Д. Гибсон
7'
Нани
41'
Нани
43'
И. Олич
74'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бавария
Замена
Д. Праньич
️️️️
И. Олич
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Д. Бербатов
️️️️
М. Кэррик
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 3:2!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
Д. О'Ши
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Вторая желтая
Рафаэл
Замена
М. Гомес
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 3:1!
И. Олич
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 3:0!
Нани
Пас отдал
Л. Валенсия
Желтая карточка
М. ван Боммел
Желтая карточка
Рафаэл
18'
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
Д. Гибсон
Пас отдал
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
2
Рафаэл
16
Кэррик
24
Флетчер
24
Гибсон
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
10
Роббен
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
7
Рибери
40
Олич
13
Мюллер
32
Руни
16
О'Ши
16
О'Ши
32
Руни
24
Гибсон
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Гибсон
16
Кэррик
10
Бербатов
10
Бербатов
16
Кэррик
40
Олич
32
Праньич
32
Праньич
40
Олич
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
27
Гомес
13
Мюллер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бавария
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бавария
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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