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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Cибирь
Локомотив - Cибирь: обзор матча 14 ноября 2010
Локомотив
14.11.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
63'
Д. Сычев
87'
Д. Молош
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Cибирь
ГОЛ! 1:1!
Д. Молош
Замена
Т. Бурлак
️️️️
А. Алиев
Замена
М. Астафьев
️️️️
А. Аравин
Замена
А. Антипенко
️️️️
И. Шевченко
Замена
Р. Каньяс
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
Стив
ГОЛ! 1:0!
Д. Сычев
Замена
А. Гатагов
️️️️
И. Смольников
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
В. Галиулин
Желтая карточка
Т. Выходил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
88
Александр Алиев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
2
Алексей Аравин
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
3-2-4-1
1
Гилерме
8
Смольников
2
Родолфо
30
Асатиани
55
Янбаев
49
Шишкин
88
Алиев
88
Глушаков
10
Лоськов
6
Торбинский
0
Сычев
4-4-2
1
Солосин
3
Валентич
4
Выходил
83
Стив
3
Молош
2
Аравин
9
Нагибин
5
Шумуликоски
21
Галиулин
9
Гржелак
99
Шевченко
88
Алиев
90
Бурлак
90
Бурлак
88
Алиев
8
Смольников
9
Гатагов
9
Гатагов
8
Смольников
6
Торбинский
23
Тарасов
23
Тарасов
6
Торбинский
9
Нагибин
88
Каньяс
88
Каньяс
9
Нагибин
2
Аравин
4
Астафьев
4
Астафьев
2
Аравин
99
Шевченко
19
Антипенко
19
Антипенко
99
Шевченко
Остались в запасе
Локомотив
Cибирь
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
30
Войцех Ковалевски
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
30
Войцех Ковалевски
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
И.Зарипов (Ленинградская область)
А.Воронцов (Ярославль)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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