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РПЛ 2026/2027
Динамо - Cибирь
Динамо - Cибирь: обзор матча 30 октября 2010
Динамо
30.10.2010, суббота, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Cибирь
64'
К. Кураньи
67'
Л. Фернандес
86'
А. Самедов
90+2'
И. Семшов
61'
Б. Гржелак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Cибирь
ГОЛ! 4:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Воронин
+2
Замена
М. Якубко
️️️️
К. Кураньи
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
ГОЛ! 3:1!
А. Самедов
Пас отдал
И. Семшов
Замена
Д. Хохлов
️️️️
А. Ребко
Замена
А. Дегтярев
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
Л. Уилкшир
ГОЛ! 2:1!
Л. Фернандес
Пас отдал
Л. Уилкшир
ГОЛ! 1:1!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Самедов
ГОЛ! 0:1!
Б. Гржелак
+1
Замена
А. Солосин
️️️️
П. Вашек
Травма
П. Вашек
Замена
А. Антипенко
️️️️
И. Нагибин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЛП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
АП
22
Томаш Чижек
ПП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
0
Воронин
20
Семшов
19
Дуймович
17
Ребко
19
Самедов
22
Кураньи
4-4-1-1
18
Вашек
58
Ойеволе
83
Стив
4
Выходил
2
Аравин
22
Чижек
88
Каньяс
9
Нагибин
21
Галиулин
4
Астафьев
9
Гржелак
17
Ребко
25
Хохлов
25
Хохлов
17
Ребко
22
Кураньи
26
Якубко
26
Якубко
22
Кураньи
19
Самедов
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Самедов
18
Вашек
1
Солосин
1
Солосин
18
Вашек
9
Нагибин
19
Антипенко
19
Антипенко
9
Нагибин
21
Галиулин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
21
Галиулин
Остались в запасе
Динамо
Cибирь
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
30
Владимир Габулов
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
30
Владимир Габулов
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Остались в запасе
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:40 (прямая)
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