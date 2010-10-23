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Cибирь - Спартак
Cибирь - Спартак: обзор матча 23 октября 2010
Cибирь
23.10.2010, суббота, 11:45
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак
Замена
А. Дегтярев
️️️️
В. Галиулин
+3
Замена
Т. Чижек
️️️️
М. Астафьев
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Нагибин
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Паршивлюк
Травма
С. Паршивлюк
Замена
Д. Комбаров
️️️️
К. Майдана
Замена
Веллитон
️️️️
Джано
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
80
Ибсон
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
11
Веллитон
ЦФ
4-5-1
18
Вашек
2
Аравин
4
Выходил
83
Стив
58
Ойеволе
21
Галиулин
9
Нагибин
5
Шумуликоски
88
Каньяс
4
Астафьев
19
Антипенко
4-1-2-2-1
31
Дикань
18
Паршивлюк
17
Сухи
39
Штранцль
59
Иванов
7
Шешуков
21
Зотов
8
Майдана
7
Джано
46
МакГиди
39
Ари
4
Астафьев
22
Чижек
22
Чижек
4
Астафьев
21
Галиулин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
21
Галиулин
9
Нагибин
7
Беляев
7
Беляев
9
Нагибин
8
Майдана
23
Комбаров
23
Комбаров
8
Майдана
18
Паршивлюк
34
Макеев
34
Макеев
18
Паршивлюк
7
Джано
11
Веллитон
11
Веллитон
7
Джано
Остались в запасе
Cибирь
Спартак
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Cибирь - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Н.Голубев (Санкт-Петербург)
В.Булыгин (Волгоград)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:25 (прямая)
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