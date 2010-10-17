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Крылья Советов - Cибирь
Крылья Советов - Cибирь: обзор матча 17 октября 2010
Крылья Советов
17.10.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
48'
П. Яковлев
41'
А. Ойеволе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Cибирь
+1
Желтая карточка
А. Ойеволе
+1
Желтая карточка
Р. Каньяс
Замена
М. Астафьев
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Бобер
️️️️
О. Самсонов
Замена
Д. Елич
️️️️
Е. Савин
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Т. Чижек
ГОЛ! 1:1!
П. Яковлев
Желтая карточка
В. Галиулин
ГОЛ! 0:1!
А. Ойеволе
Пас отдал
Т. Чижек
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
И. Шевченко
Замена
Р. Каньяс
️️️️
А. Антипенко
19'
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
23
Дмитрий Кузнецов
АП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
19
Александр Антипенко
АП
22
Томаш Чижек
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Лобос
3
Леилтон
0
Таранов
79
Джорджевич
15
Цаллагов
19
Иванов
23
Соснин
36
Самсонов
23
Кузнецов
91
Яковлев
99
Савин
4-4-1-1
18
Вашек
58
Ойеволе
4
Выходил
83
Стив
2
Аравин
22
Чижек
9
Нагибин
5
Шумуликоски
21
Галиулин
19
Антипенко
99
Шевченко
36
Самсонов
8
Бобер
8
Бобер
36
Самсонов
99
Савин
25
Елич
25
Елич
99
Савин
19
Антипенко
88
Каньяс
88
Каньяс
19
Антипенко
21
Галиулин
4
Астафьев
4
Астафьев
21
Галиулин
22
Чижек
11
Дегтярев
11
Дегтярев
22
Чижек
Остались в запасе
Крылья Советов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Алексей Солосин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Крылья Советов - Cибирь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
В.Кулагин (Москва)
А.Лагун (Санкт-Петербург)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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