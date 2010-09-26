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РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак-Нальчик
Динамо - Спартак-Нальчик: обзор матча 26 сентября 2010
Динамо
26.09.2010, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Спартак-Нальчик
32'
В. Дядюн
50'
В. Дядюн
90'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 0:3!
В. Дядюн
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Г. Гогуа
Замена
Д. Хохлов
️️️️
А. Епуряну
Желтая карточка
Г. Гогуа
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
А. Гошоков
️️️️
Н. Маляров
Замена
А. Кокорин
️️️️
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Воронин
Замена
Й. Голич
️️️️
Р. Жезус
ГОЛ! 0:2!
В. Дядюн
Желтая карточка
М. Джудович
Желтая карточка
К. Гетериев
ГОЛ! 0:1!
В. Дядюн
Пас отдал
К. Гетериев
Желтая карточка
Н. Маляров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак-Нальчик
1
Александр Колинько
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
17
Владимир Дядюн
АП
31
Леандро
ПП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
28
Йован Голич
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-4-1-1
30
Габулов
32
Ломич
13
Гранат
24
Епуряну
26
Уилкшир
88
Чеснаускис
19
Дуймович
20
Семшов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
4-4-1-1
1
Колинько
30
Васянович
5
Васин
20
Джудович
4
Йованович
31
Леандро
13
Гетериев
7
Маляров
7
Гогуа
17
Дядюн
60
Жезус
24
Епуряну
25
Хохлов
25
Хохлов
24
Епуряну
0
Воронин
26
Якубко
26
Якубко
0
Воронин
88
Чеснаускис
9
Кокорин
9
Кокорин
88
Чеснаускис
60
Жезус
28
Голич
28
Голич
60
Жезус
7
Маляров
19
Гошоков
19
Гошоков
7
Маляров
7
Гогуа
8
Сирадзе
8
Сирадзе
7
Гогуа
Остались в запасе
Динамо
Спартак-Нальчик
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
33
Аслан Дышеков
ОП
30
Отто
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Остались в запасе
33
Аслан Дышеков
ОП
30
Отто
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Динамо - Спартак-Нальчик
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:30 (прямая); "Россия 2" 19:15 (в записи)
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