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Расписание матчей
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Cибирь - Локомотив
Cибирь - Локомотив: обзор матча 25 июля 2010
Cибирь
25.07.2010, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
49'
А. Медведев
67'
Д. Молош
16'
А. Алиев
31'
А. Алиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Локомотив
Желтая карточка
Родолфо
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Сычев
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Вагнер
Замена
А. Шуленин
️️️️
А. Антипенко
Замена
А. Аравин
️️️️
Т. Чижек
ГОЛ! 2:2!
Д. Молош
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Макаренко
Желтая карточка
Т. Дуймович
ГОЛ! 1:2!
А. Медведев
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 0:2!
А. Алиев
Желтая карточка
Д. Молош
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
13
Алексей Медведев
(К)
АП
4
Максим Астафьев
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
(К)
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
13
Вагнер
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Майкон
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
33
Александр Шумов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-4-1-1
30
Ковалевски
3
Молош
4
Выходил
24
Филипенко
3
Валентич
22
Чижек
9
Нагибин
8
Макаренко
4
Астафьев
13
Медведев
19
Антипенко
4-1-3-1-1
1
Гилерме
8
Смольников
30
Асатиани
2
Родолфо
55
Янбаев
23
Тарасов
11
Майкон
13
Вагнер
6
Торбинский
88
Алиев
0
Сычев
22
Чижек
2
Аравин
2
Аравин
22
Чижек
19
Антипенко
9
Шуленин
9
Шуленин
19
Антипенко
8
Макаренко
99
Шевченко
99
Шевченко
8
Макаренко
6
Торбинский
19
Дуймович
19
Дуймович
6
Торбинский
13
Вагнер
88
Глушаков
88
Глушаков
13
Вагнер
0
Сычев
15
Траоре
15
Траоре
0
Сычев
Остались в запасе
Cибирь
Локомотив
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Статистика матча Cибирь - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
М.Новокшонов (Ижевск)
В.Данченко (Уфа)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:55 (прямая)
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