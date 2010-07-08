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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ахмат
Спартак-Нальчик - Ахмат: обзор матча 08 июля 2010
Спартак-Нальчик
08.07.2010, четверг, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
16'
Р. Концедалов
40'
Леандро (П)
49'
Л. Гвазава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ахмат
Замена
А. Щаницин
️️️️
В. Дядюн
Замена
З. Садаев
️️️️
З. Хаймович
Замена
Г. Гогуа
️️️️
М. Бикмаев
Замена
А. Кобенко
️️️️
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 2:1!
Л. Гвазава
Пас отдал
Э. Бракамонте
Желтая карточка
Леандро
Замена
Л. Гвазава
️️️️
А. Кацаев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Леандро
Желтая карточка
Д. Ятченко
ГОЛ! 1:0!
Р. Концедалов
Пас отдал
Леандро
16'
Замена
В. Хатаженков
️️️️
В. Филатов
Травма
В. Филатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
11
Роман Концедалов
(К)
ЦП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
17
Хуан Карлос Арсэ
ЛП
8
Маурисио
ОП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
15
Деян Русич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-2
30
Отто
21
Филатов
5
Васин
20
Джудович
15
Кисенков
75
Бикмаев
13
Гетериев
11
Концедалов
31
Леандро
8
Сирадзе
17
Дядюн
4-1-3-2
31
Дикань
40
Уциев
5
Феррейра
4
Хаймович
33
Ятченко
8
Маурисио
10
Кацаев
13
Лахиялов
17
Арсэ
19
Бракамонте
9
Асильдаров
17
Дядюн
13
Щаницин
13
Щаницин
17
Дядюн
21
Филатов
7
Хатаженков
7
Хатаженков
21
Филатов
75
Бикмаев
7
Гогуа
7
Гогуа
75
Бикмаев
17
Арсэ
20
Кобенко
20
Кобенко
17
Арсэ
10
Кацаев
6
Гвазава
6
Гвазава
10
Кацаев
4
Хаймович
9
Садаев
9
Садаев
4
Хаймович
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ахмат
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
15
Деян Русич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
31
Ярослав Годзюр
ВР
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
15
Деян Русич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Дроздов (оба - Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 18:45 (прямая трансляция)
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